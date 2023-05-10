Анджелина Джоли умилила детским фото и тронула посланием к матери, умершей от рака в 58 лет.

9 мая мама всемирно известной американской актрисы Анджелины Джоли могла бы отпраздновать свое 73-летия, но женщина скончалась в 2007 году от рака молочной железы и яичников. Прошло 15 лет, а для звезды Голливуда это все такая же болезненная тема. В честь дня рождения покойной мамы она обнародовала трогательный пост со своей детской фотографией, на которой позирует рядом с самым родным человеком.

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Архивный снимок Джоли разместила на личной странице в Instagram. Под ним она оставила душещипательное обращение к матери.

Как известно, Маршелин Бертран боролась с онкологией ровно 10 лет, но дорогостоящее лечение не дало желаемых результатов. Рак у женщины диагностировали, когда ей было 48 лет, – именно столько в июне исполнится самой Джоли, о чем она и сообщила поклонникам. Женщинам в семье актрисы характерны эти два типа онкологии. Бабушка и тетя звезды также умерли от рака яичников и молочной железы соответственно.

"Моей маме исполнилось бы 73 года. Она скончалась 15 лет назад после долгой борьбы с раком груди и яичников... Я делала профилактические операции, чтобы уменьшить шансы, но продолжаю проходить обследования. Моя мама любила Хендрикса. И всегда подписывала свои письма Kiss the Sky ("Целую небеса" – цитата из песни Джимми Хендрикса Purple Haze – ред). Это приобрело новый смысл после ее смерти. Посылаю свою любовь тем, кто также потерял своих близких, и силы тем, кто в этот момент борется за свою жизнь и жизнь тех, кого они любят. И другим женщинам: пожалуйста, найдите время, чтобы позаботиться о себе и пройти маммографию, анализ крови или УЗИ, особенно если у вас есть семейная история рака", – поделилась Джоли.

Кинозвезда, обнаружив в свои 38 лет, что является носителем дефектного гена BRCA1, который повышает риск заболеть раком молочных желез до 87%, а также выяснив, что риск развития рака яичников у нее составляет 50%, решила удалить потенциально опасные органы. Это было крайне сложное решение, которое имело свои негативные последствия, однако Джоли пошла не превентивные меры осознанно, понимая, что в будущем может уберечь себя от ранней мучительной смерти.

Однако даже сейчас кинематографистка регулярно проверяется и призывает женщин по всему миру делать то же самое. Джоли считает своей миссией рассказывать обществу об онкологии, дабы люди могли вовремя обнаружить заболевание и начать лечение.

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