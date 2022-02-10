Анджелина Джоли расплакалась во время речи в Капитолии. Видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли не смогла сдержать эмоций, выступая в здании Конгресса США (Вашингтон) на представлении новой версии Закона о насилии в отношении женщин (VAWA). Звезда расплакалась, когда читала свою речь.

Капитолий бывшая жена Брэда Питта посетила вместе с дочерью Захарой Марли Джоли-Питт. На многолюдной пресс-конференции знаменитость пристыдила "молчание" сенаторов, ведь они не одобряли законопроект почти десять лет, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Стоя здесь, в центре силы нашей страны, я могу думать только о тех, кого заставили чувствовать себя бессильными их обидчики, и системе, которая не может их защитить. Когда Конгресс молчит, оказываясь слишком занятым, чтобы продлевать Закон о насилии к женщинам, усиливается чувство бесполезности", – заявила голливудская звезда.

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Она подчеркнула, что в таких ситуациях особенно страдают дети. Некоторые женщины погибли в результате насилия, хотя их можно было спасти.

Во время обсуждения Джоли добавила: "уродливая правда" заключается в том, что домашнее насилие фактически является "нормальным явлением" в США.

Также актриса сказала, что тема является для нее очень личной и волнительной. На своей странице в Instagram она написала, что дочь Захара помогла ей успокоиться перед выступлением.

Отметим: Джоли активно поддерживает VAWA, совместно работая со спонсорами и сторонниками инициативы, чтобы усилить защиту прав женщин и детей, пострадавших в результате домашнего насилия.

Полное видео обсуждения закона:

Коротко о знаменитости:

Анджелина Джоли – 46-летняя американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, модель, посол доброй воли ООН. Награждена статуэтками "Оскар", "Золотой глобус" и "Премии Гильдии киноактеров США".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что актер Брэд Питт закрутил роман с певицей шведского происхождения Люкке Ли, которая является его соседкой. Некоторые таблоиды предположили, что пара якобы просто дружит.