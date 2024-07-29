Анджелина Джоли призналась, что когда-то наняла убийцу, чтобы спланировать собственное убийство: его ответ звезду ошеломил

49-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что когда-то наняла убийцу для себя, ведь задумывалась о самоубийстве. Тогда звезде было 22 года, и она переживала "непростой период".

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"Это будет звучать безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, кто бы убил меня", – сказала знаменитость в 2001 году, пишет Daily Mail. Она добавила, что скорее была бы убита, чем покончила с собой, поскольку ее близким было бы легче пережить эту смерть.

В интервью The Face 2003 года Джоли рассказала о поиске убийцы: "Их не так уж трудно найти в Нью-Йорке. Как бы безумно это ни звучало, я думаю, что многие люди думают о самоубийстве, когда они молоды ". По словам актрисы, ее родные, в частности мать, обвинили бы себя в самоубийстве Анджелины. "Поэтому мое решение этой проблемы заключалось в том, что если бы кто-то другой лишил меня жизни, например, во время "ограбления", то это было бы убийство, и никто не чувствовал бы, что подвел меня", – объяснила она.

Джоли сказала, что планировала "отправить убийце наличные в течение определенного времени, чтобы на банковском счете не было большой суммы". Однако у киллера был удивительный ответ, отметила звезда: "Он был достаточно порядочным человеком и спросил, могу ли я обдумать это и позвонить ему снова через два месяца. Что-то изменилось в моей жизни, и я решила, что выдержу".

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