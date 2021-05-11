Анджелина Джоли объяснила, почему ей трудно найти любовь

Популярная актриса, сценарист и продюсер Анджелина Джоли призналась, что после развода с Брэдом Питтом ее требования к противоположному полу существенно изменились и она стала "слишком переборчивой". Так, известно, что звезда подала документы на развод в 2016 году, но официально он был завершен только в 2019.

Такое заявление знаменитость сделала во время программы E! News ʼDaily Pop соведущему шоу Popу Джастину Сильвестру. Она добавила, что сейчас все ее свободное время посвящено детям (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"У меня, наверное, очень длинный список "нет". Ведь я одинока уже слишком долгий период времени", – разоткровенничалась актриса.

Кроме того, по словам Джоли, дети стали для нее не только самыми близкими людьми в жизни, но и командой, с которой ей очень повезло.

"У меня шестеро очень способных детей. Конечно, вы просыпаетесь и просто чувствуете: "Я должна убедиться, что с ними все в порядке. Я должна убедиться, что они в порядке психически, но, честно говоря, я думаю, что несколько лет назад все изменилось, и теперь они думают: "Я должен убедиться, что с мамой все в порядке", – рассказала подробнее многодетная мама об их отношениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли рассказала о травме из-за развода со своим экс-супругом актером Брэдом Питтом. Знаменитость решилась заговорить о личном и призналась, что игра в фильме "Те, кто желает мне смерти" исцелила ее в то непростое время.