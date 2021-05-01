Джоли впервые рассказала о травме из-за развода с Питтом

Известная актриса, сценарист и продюсер Анджелина Джоли впервые рассказала о травме из-за развода со своим экс-супругом актером Брэдом Питтом. Знаменитость решилась рассказать о личном и призналась, что игра в фильме "Те, кто желает мне смерти" исцелила ее в то непростое время.

Джоли сравнила себя с главной героиней киноленты, которая пытается бороться с посттравматическим синдромом, и отметила, что именно эта женщина помогла ей встать на ноги, говорила актриса в интервью Entertainment Tonight.

"Я была точно такой же, как моя героиня – абсолютно сломленной. Моя героиня исцелила меня и только вместе с ней я сумела поставить себя на ноги", – рассказывала в интервью звезда.

К слову, не так давно Джоли вернулась к актерской карьере и оставила пока режиссуру из-за перемен в личной жизни. По словам звезды, режиссерская работа отнимает много времени, что она себе позволить не может, поскольку воспитывает шестерых детей.

Напомним, что актриса вышла замуж за Питта в 2014 году после многих лет совместной жизни. Однако уже в сентябре 2016 года пара шокировала общественность новостью о разводе.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Джоли планирует обвинить Питта в домашнем насилии. Она готова предоставить все необходимые доказательства в суд.