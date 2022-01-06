Андриано Челентано – 84! Пять фактов о секс-символе, которые сломают стереотипный образ ловеласа

Известный итальянский музыкант, киноактер и композитор Андриано Челентано 6 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 84 года.

Едва ли не все женщины в мире утверждают, что более сексуальный и харизматичный мужчина, чем Челентано, еще не родился. После 41 роли в кино за ним закрепилось звание главного секс-символа и "казановы" кинематографа. OBOZREVATEL рассказывает о личной жизни Андриано, которая не соответствует образу ловеласа.

Единственная любимая жена

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В 60-х пластинки с музыкой Челентано звучали в каждом доме Италии, а папарацци следили за его каждым шагом. Он закрутил роман актрисой Клаудией Мори и сразу знал, что женится на ней. Свадьбу влюбленные сыграли втайне от репортеров ночью.

Их жизнь не обошлась без ссор из-за соблазнительных постельных сцен с другими актрисами. Жена подозревала Челентано в изменах, поскольку все женщины рядом с ним теряли рассудок. Однако многочисленные проблемы не помешали им сохранить любовь и до сих пор шагать по красной дорожке за руку. В 2014 году пара отпраздновала золотую свадьбу – 50 лет со дня бракосочетания.

Примерный семьянин

В браке с Клаудией у Челентано родилось трое детей, все они пошли по стопам талантливых родителей. Адриано с детьми пытался проводить как можно больше времени. Несмотря на плотный рабочий график, глава семейства ставил первой в план семью. Заботливый папа всегда брал с собой в отпуск детей с женой.

Сейчас 53-летняя дочь Розалинд стала актрисой, 56-летняя Розита работает телеведущей, а сын Джакомо – певцом и актером.

Отказался от карьеры ради репутации

Андриано попал в громкий скандал после съемок в киноленте "Укрощение строптивого", когда фанаты приписывали ему роман с главной героиней Орнеллей Мути. Жена Клаудия забрала детей и переехала из дома. Позже семья воссоединилась, и Андриано не давал повода для ревности.

Впоследствии актер решил отказаться от кино ради своей репутации. Ему не нравилось, что его называют ловеласом и секс-символом. До сих пор Челентано остается верным своей любимой, которую выбрал почти 60 лет назад.

Музыкант, а не актер

С 17 лет Челентано увлекается музыкой, обычный будильник до сих пор не в состоянии разбудить его. С детства композитор спал под рок-н-ролл. Его мама включала пластинку каждое утро.

Андриано начинал свою карьеру с выступлений на музыкальных конкурсах, которые успешно побеждал. Даже служба в армии не помешала выступать и выпускать хиты. Сам Челентано считает себя больше музыкантом и певцом, чем актером. Он стал одним из первых, кто исполнил рок-н-ролл и рэп на итальянском.

Писал книги для детей

В школе Челентано был сорванцем и кривлялся с учителей. Его мама подозревала, что он вырастет разгильдяем. С 12 лет Андриано забросил учебу в школе, потому что вынужден был зарабатывать деньги на семью после смерти отца.

Учителя Челентано даже не думали, что ученик будет выдающейся личностью. Однако артист добился сногсшибательного успеха и даже писал песни в детские учебники. Также выпустил четыре книги собственного авторства.

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