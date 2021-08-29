Их выбирали Челентано и Харрисон Форд: как киевские мотоциклы прославились в кино. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Говорят, что технику КМЗ себе купил известный итальянский актер

Продукция Киевского мотоциклетного завода получила свою известность и популярность благодаря фильмам, в которых она появлялась. При этом этими мотоциклами пользовались не только герои советских картин, но и голливудских.

OBOZREVATEL собрал подборку кинофильмов, в которых снимался двухколесный транспорт КМЗ

Советские фильмы

Первый тяжелый мотоцикл М72, сделанный на КМЗ сразу оценили не только простые граждане, но и милиция. На таком транспорте правоохранители патрулировали дороги.

Первый тяжелый мотоцикл КМЗ получил название М72.
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Именно на этом двухколёсном транспорте догонял главного героя фильма "Берегись автомобиля" Юрия Деточкина, милиционер, которого сыграл Георгий Жженов. В целом, во время просмотра картины, можно увидеть 5 разных мотоциклов.

На М72 милиционер догонял главного Юрия Деточкина.

Также на модификации М72, которая получила название К-750, ездили сотрудники милиции в известной комедии "Королева бензоколонки".

В фильме на мотоциклах КМЗ ездили милиционеры.
Звезды иностранного кино на киевских мотоциклах

Интересным оказался путь к появлению киевских мотоциклов в итальянских фильмах. Благодаря местной компании-дистрибьютору, которая провела серьезную и хорошую рекламную кампанию, продукция КМЗ можно увидеть в фильме "Туз". Днепр-10-36 использовал герой, сыгранный всемирно известным актером Адриано Челентано. Этот "железный конь" преподносился как респектабельный транспорт.

Днепр-10-36 появился в нескольких фильмах с участием Челентано.

Также, киевский мотоцикл можно заметить в фильме "Вот рука", где Челентано сыграл священника. Согласно слухам, продукция КМЗ настолько понравилась итальянском актеру, что он приобрел себе Днепр-10-36.

Челентано на мотоцикле Днепр-10-36.
Адриано Челентано оценил киевские мотоциклы.

Но самым большим удивлением для поклонников киевских мотоциклов стало появление модели Днепр МТ-11 в голливудском фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Главный герой, сыгранный всемирно известным актером Харрисоном Фордом, убегает от нацистов на двухколесном транспорте производства КМЗ.

Харрисон Форд и сер Шон Коннери на киевском мотоцикле.
Индиана Джонс на мотоцикле Днепр МТ-11.

Добавим, на мотоцикле Днепр-12 в своем фильме "Страна садов" ездил американский актер, режиссер и продюсер Зак Брафф.

Зак Брафф и Натали Портман на мотоцикле Днепр-12.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на реке Днепр установлена специальная девиационная башня, которая помогает судам настроить компасы. Она находится напротив Жукова острова.

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