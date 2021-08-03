Андрей Макаревич обнародовал новое фото с 37-летней женой-киевлянкой

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился новым фото, на котором позировал вместе со своей 37-летней супругой Эйнат Кляйн. Кадр был сделан на презентации новой марки вина.

Соответствующая публикация появилась на странице артиста в Instagram. Макаревич выбрал для мероприятия синюю рубашку и темные брюки, тогда как его возлюбленная была запечатлена в обтягивающем платье с цветочным принтом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Презентовали с женой наше новое вино. Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось", – отметил знаменитость в подписи к снимку.

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"Талантливые люди – талантливы во всем! Музыка, стихи, песни, рисунки, книги, а теперь и вино!", "Красивая пара", "Необыкновенно хороши!", "Можно порадоваться и поздравить", – написали поклонники в комментариях под постом.

Ранее киевлянка Эйнат Кляйн, которая вышла замуж за Андрея Макаревича, рассказала историю их знакомства. Оказалось, что пара встретилась в 2019 году во время путешествия по Эфиопии.

Коротко о знаменитости:

Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер, лидер, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

В декабре 2019 года артист женился в четвертый раз на журналистке, фотографе и экскурсоводе Эйнат Кляйн. От прошлых отношений у него есть трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич сказал, что борщ скорее можно считать древним блюдом, нежели украинским. По его словам, борщ появился намного раньше самой Украины. Свои слова певец аргументировал тем, что популярное блюдо готовят не только в Украине, но и далеко за ее пределами: Белорусь, Сибирь, Краснодарский край.