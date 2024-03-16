Андрей Курков объяснил, почему достучаться до россиян во время войны нереально: общения не будет еще 30-40 лет

Украинский писатель и киносценарист Андрей Курков считает, что до россиян невозможно достучаться и убедить ей в преступности режима Кремля во время активных боевых действий. Общение же с народом террористического государства украинцы не будут поддерживать еще около 30-40 лет, предположил деятель культуры.

По его мнению, граждане РФ, которые до сих пор не поняли, почему война с украинцами для них – катастрофа, просто не хотят усомниться в пропаганде. Такое мнение писатель высказал в интервью "РБК-Украине".

"Мы сейчас говорим о минимум 30-40 лет. И в течение этого времени не будет никакого общения между украинцами и россиянами", – начал он.

Автор известных произведений не отрицает, что есть смысл пытаться донести правду до мира и хоть малого количества россиян, открытых к ней. Однако сделать контрпропаганду масштабной на территории РФ "практически нереально".

"Достучаться во время боевых действий практически нереально по двум причинам. Вся Россия следит за ложью с линии фронта и иногда – за правдой, если действительно у них бывают успехи. Это значит, что они все сейчас объединены тем, что против них воюет весь мир. Они верят своему президенту", – высказался Андрей Курков.

Он считает, что только после окончания войны больше россиян, возможно, захотят задать вопросы, на которые Украина могла бы ответить.

"Мы сможем показать это только тем, кто добровольно захочет на это смотреть. Кто-то захочет, кто-то не захочет. Люди разные", – предположил писатель, которому за границей эмигранты из РФ выражали поддержку.

Андрей Курков добавил, что в России и сейчас есть люди, которые поддерживают украинцев с оккупированных территорий и помогают им уехать в Европу.

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