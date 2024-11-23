Андрей Кравченко рассказал, как жизнь родителей в оккупации повлияла на его карьеру

Украинский певец Андрей Кравченко, который сравнительно недавно стал звездой отечественной сцены, впервые рассказал, как великая война повлияла на его творческую карьеру. По словам артиста, в начале полномасштабного вторжения его родители оказались в оккупированной Черниговской области, и именно тогда сильное волнение и разговор с мамой стали толчком к написанию первой песни.

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Об этом 34-летний исполнитель рассказал в интервью на YouTube-канале "Говорит Суханов". Папа и мать знаменитости прожили под российской оккупацией около 1,5 месяца.

"Я начал стабильно писать музыку и тексты с началом полномасштабного вторжения. Я тогда эмоционально очень волновался за Украину, за людей. У меня возникла первая песня, родители были толчком к ней, особенно мама. Была история, о которой сейчас можно с иронией говорить, но тогда это было не смешно. Женщина, которой 60 лет, вылезла на крышу, чтобы поймать связь с сыном. Когда танки ехали по улице, она кричала: "Андрейка, записывай слова песни "Дети войны". Она продиктовала мне первые четыре или пять строк, а затем связь исчезла. Со временем мы снова связались, но я понял, что надо сесть и быстро писать песню. Никто не знал, созвонимся ли мы еще раз. Тогда все очень переживали выживут ли они вообще", – поделился исполнитель.

По словам Андрея Кравченко, его родители оставались невероятно сильными. Они не давали паниковать людям, которые тогда жили с ними в одном доме и несли за них ответственность. Как только кто-то начинал поддаваться эмоциям, мама и папа артиста давали им работу, например мыть посуду или подметать двор. Однако, когда на улице появлялись вражеские танки, все быстро шли в дом.

Певец вспомнил, что его отец постоянно ругался на российских террористов, когда они проводили обстрелы ночью и мешали ему спать. Андрей Кравченко признался, что больше всего с периода оккупации его поразили истории о жизни детей.

"Сейчас конфет и сладостей достаточно. Приобрести можно все, что угодно. А тогда в доме родителей был мой племянник, их внук, и другие родственники с маленькими детьми. У мамы был небольшой загашник, откуда она выдавала по одной конфете детям каждый день. Они сначала съедали конфеты, а затем облизывали обертки. В наше время это недопустимо", – отметил исполнитель.

Андрей Кравченко поделился, что сразу после освобождения Черниговской области от захватчиков поехал к родственникам и приобрел много продуктов, которые были недоступны для его семьи. Знаменитость вспомнил: когда увидел родителей после оккупации, они заметно поседели и состарились.

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