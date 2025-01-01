Андрей Хлывнюк встретил Новый год на фронте и рассекретил направление

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк встретил Новый год в зоне боевых действий. Вокалист также рассекретил, что сейчас находится в Херсонском направлении.

Видео дня

Он поздравил украинцев с Новым годом, а себя с 45-м днем рождения, которое приходится на 31 декабря. В видео, которое музыкант опубликовал в Instagram незадолго до начала 2025 года, он рассказал о своей службе в Херсонской области.

"Друзья, всех с праздниками зимними. У меня день рождения. Привет из прохладной, но нормальной Херсонщины. И это – видео благодарности всем, кто написал, полайкал и поздравил с днем рождения. К сожалению, не всем я имел возможность ответить. Благодарю вас огромное за ваше внимание и помощь на фонд", – поделился артист.

Музыкант также подчеркнул важность поддержки украинской армии, в частности сбора средств на его фонд для закупки FPV-дронов. Хотя зимние праздники продолжаются, но военным все еще нужна помощь населения.

"Сбор на FPV для украинской армии продолжается. Присоединяйтесь, если есть такая возможность. Лучшего вам года, чем прошел", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Хливнюк отказался от международной премии имени Сергея Магнитского за заслуги журналистских расследований и прав человека. Музыкант назвал принципиальную причину.

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