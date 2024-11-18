Андрей Хливнюк публично отказался от международной премии Магнитского и назвал принципиальную причину

Фронтмен группы "Бумбокс" и певец Андрей Хливнюк отказался от международной премии имени Сергея Магнитского за заслуги журналистских расследований и прав человека. Это решение артист принял из-за того, что свою награду получила также россиянка Юлия Навальная, вдова оппозиционера Алексея Навального.

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Женщина стала лауреаткой в номинации "Мужество под огнем". Поэтому Андрей Хливнюк опубликовал в Facebook обращение, в котором подробнее объяснил причину отказа.

"Благодарю всех основателей и жюри влиятельной международной премии имени Магнитского в Лондоне. Вы заметили и отметили мою, по сравнению с другими людьми и фондами, незначительную часть вклада в гонки за свободу слова и фундаментальные права человека, в рамках борьбы за независимость украинского государства", – начал он свое обращение.

Артист отметил, что не может согласиться на получение премии из-за того, что собственная совесть не позволяет это сделать. Он пояснил, что не может находиться в Лондоне на награждении, где также отметили деятельность россиянки-оппозиционерки в то время, когда собственные дети живут в Украине под постоянными обстрелами.

"Впрочем, как отец двух детей, живущих под ракетными ударами, и рядовой Сил обороны Украины (отряд ударных БПЛА патрульной полиции Херсона) я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые не уверены в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии. С уважением, Андрей Хливнюк", – отметил артист.

В своем обращении он вспомнил слова Навальной, когда она утверждала, что Украине не нужно западное вооружение, ведь "бомбы попадают и по россиянам".

Напомним, фронтмен "Бумбокса" сразу после полномасштабного вторжения РФ стал патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования в Киеве. Во время обороны Киева музыкант попал под минометные обстрелы и был ранен в лицо. В госпитале у артиста-воина достали обломок вражеской мины, и уже через неделю он вернулся на службу.

Сейчас певец занимается не только военной деятельностью, но и ездит за границу с благотворительными концертами и активно волонтерит.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Злата Огневич призналась в симпатии к Андрею Хливнюку. Она объяснила, почему их отношения не могли зайти дальше творческого дуэта.

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