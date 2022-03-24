Андрей Данилко про разницу между украинцами и россиянами: нас нельзя сделать рабами, не станем на сторону порабощения

Популярный украинский певец и продюсер Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, дал интервью российскому изданию, в котором заявил, что он с первого дня войны находится в Киеве. Также артист объяснил разницу между украинцами и русскими, отметив, что гражданина Украины нельзя сделать рабом.

Данилко считает, что украинец никогда не будет на стороне порабощающей ситуации или человека. Об этом он рассказал для издания "Медуза".

"Кардинальная разница в том, что у нас нет ощущения, что нас можно обидеть или унизить. Можно заставить, но вообще нельзя меня сделать рабом в глобальном смысле. Вот нельзя. Можно убить! Мы даже соврать можем, но никогда не будем на стороне ситуации или человека, который нас порабощает. Поэтому такое включение людей. Путинская верхушка не учитывала этот момент", – сказал Данилко.

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Он добавил, то, что происходило в Украине, исключительно внутренние конфликты " в своей семье", но, по словам артиста, когда другое государство "вломилось с ноги" – украинцы объединились.

"Когда вламывается с ноги другое государство и бомбит чужую территорию, все объединяются, чтобы сказать: "Что, наших бьют? Ребята, вы с ума сошли?". Они не ожидали такого поворота, а мы защищаем свою землю. Почему провал? Почему столько смертей? Потому что правда на нашей стороне. Мы ни на кого не нападали!", – сказал певец.

Также Данилко отметил, что 24 февраля 2022 года находился в своей квартире на Крещатике и по сей день в ней остается. Его родные, с которыми он иногда списывается в соцсетях, проживают в Полтаве.

Кроме того, у него поинтересовались, поддерживает ли связь со знакомыми из России, на что он ответил – нет.

"Практически нет. Был какой-то разговор в самом начале с одним приятелем. Но начался разговор — и раз, как будто прервалось. Мне показалось, что он сымитировал прослушку и не захотел разговаривать. Потому что правда была во время спора на моей стороне, которую ему не очень хотелось слышать. Я понимаю, должно пройти время и они должны ощутить на себе санкции и влияние зомбирования, которое велось с экранов на протяжении многих лет", – отметил Данилко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Данилко ранее предлагал Владимиру Путину повторить судьбу своего предшественника Адольфа Гитлера и застрелиться в бункере. Однако теперь артист считает, что смерть будет слишком легким наказанием для диктатора-террориста.

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