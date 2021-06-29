Андрей Богдан засветился на концерте российского рэпера Басты. Фото

В сети появился снимок, на котором засветился бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на концерте российского исполнителя Басты (Василия Вакуленко). Выступление состоялось в Одессе.

Соответствующее фото опубликовал Dj Vegas на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре Богдан стоял в ночном клубе и держал кальян в руке.

К слову, ранее Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года после визита с концертами в оккупированный Россией Крым.

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Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Позже стало известно, что российскому рэп-исполнителю Басте (Василию Вакуленко) разрешили посещать Украину: срок запрета на въезд истек, поэтому ограничения Службы безопасности на артиста больше не действуют.

Баста (Василий Вакуленко) – российский музыкант, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года – совладелец лейбла "Gazgolder". С октября 2019 года – владелец футбольного клуба СКА.

В 18 лет написал песню "Моя игра" и исполнил ее во время масштабного мероприятия в ростовском Дворце спорта. Впоследствии Баста отмечал, что именно после этого выступления он ощутил себя "по-настоящему знаменитым". После этого успеха начал активно работать как музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на концерте российского рэпера Басты, которому недавно разрешили въезжать в Украину, произошла драка. Две поклонницы исполнителя поссорились между собой и начали бить друг друга.