Андре Тану – 39: самые важные события в жизни звездного дизайнера

Известному украинскому дизайнеру Андре Тану во вторник, 26 октября, исполнилось 39 лет. В честь такого события художник вспомнил все знаковые события в своей жизни, в которые вошли рождение дочери, показ в Париже, знакомство с Пэрис Хилтон и многое другое.

Ситуациями, заставившими именинника стать тем, кто он есть сейчас, он поделился с подписчиками в Instagram. Блогер даже нашел видео и фото со времен, когда происходило описанное (чтобы просмотреть пост, доскролльте новость до конца).

Артист признается, что с рождением маленькой Софии его жизнь резко изменилась. Не смотря на то, что ему было тяжело воспитывать ребенка, Андре советует каждому мужчине испытать эти эмоции.

Видео дня

Представление коллекции Atelier-Andre Tan на парижской неделе моды в 2020 году запомнилось имениннику на всю жизнь. Все потому, что над этим показом трудилось более 200 человек.

Дизайнер признался, что чувствовал себя "неживым", когда его платье должна была показать на себе американская актриса. Ей не нравилось все: от визажиста до парикмахера, поэтому Тану пришлось менять каждую деталь в экстремально короткие сроки.

В 1997 году модельер создал уникальную коллекцию для Аллы Борисовны и поехал презентовать свою работу на встречу с певицей. Однако, их знакомство оказалось неудачным, а женщина подвергла критике образцы молодого художника.

Момент, когда жена именинника Алина предстала перед ним в белом платье, навсегда отразился в памяти жениха. Он благодарен своей музе за дочь и каждую минуту, которую пара провела вместе.

Речь идет о документальном фильме о дизайнере, вышедшем в 2020 году. Новоиспеченному актеру было сложно открыться, однако он пытался быть честным и настоящим.

39-летний ведущий также вспомнил программу, подарившую ему признание и популярность. Проект "Жертва моды" стал первым грандиозным шоу, где Андре зарекомендовал себя модным экспертом.

Впервые именинник попытался показать людям свой талант, когда ему было всего 12. Сейчас он вспоминает что за час до показа все экземпляры еще не были готовы.

Последним своим знаковым днем дизайнер назвал сегодняшний момент счастья и единения. Сидя в Париже с бокалом шампанского, Андре Тан благодарит за яркую и насыщенную жизнь.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Андре Тан вместе с телеведущей Екатериной Осадчей выпустили собственную коллекцию осень-зима. На показ пришли звезды шоу-бизнеса.