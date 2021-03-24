Андре Тан – о новой версии себя: я как беременная женщина

Украинский модельер Андре Тан признался, что на данном этапе жизни вынашивает новую версию своей личности, поэтому сравнил себя с беременной женщиной. По его словам, он работает над переоценкой ценностей.

Такое заявление мужчина сделал в прямом эфире программы "Люди большого города" на youtube-канале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы). Он добавил, что ему всегда помогали духовные практики.

"Я с 19 лет занимался хаджи-йогой. Сейчас я больше перешел на цигун, потому что это больше мужская практика. А вообще, я сейчас как беременная женщина – вынашиваю новую версию себя. Мне кажется, каждый из нас должен сделать "перепрошивку" всех своих ценностей", – объяснил модельер подробнее свою позицию.

Адре Тан сказал, что если раньше делил людей на "плохих" или "хороших", то сейчас научился ко всем относиться одинаково.

Скриншот видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андре Тан впервые рассказал о смерти близкого человека. Модельер признался: о том, что его крестная мама скончалась, ему сообщили за несколько минут до показа.