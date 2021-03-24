Андре Тан – про нову версію себе: я як вагітна жінка

Український модельєр Андре Тан зізнався, що на даному етапі життя виношує нову версію своєї особистості, тому порівняв себе з вагітною жінкою. За його словами, він працює над переоцінкою цінностей.

Таку заяву чоловік зробив у прямому ефірі програми "Люди великого міста" на youtube-каналі Kyiv LIVE (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Він додав, що йому завжди допомагали духовні практики.

"Я з 19 років займався хаджі-йогою. Зараз я більше перейшов на цигун, тому що це більше чоловіча практика. А взагалі, я зараз як вагітна жінка – виношую нову версію себе. Мені здається, кожен з нас повинен зробити "перепрошивку" всіх своїх цінностей ", – пояснив модельєр детальніше свою позицію.

Адре Тан сказав, що якщо раніше ділив людей на "поганих" або "хороших", то зараз навчився до всіх ставитися однаково.

Скріншот відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Андре Тан уперше розповів про смерть близької людини. Модельєр зізнався: про те, що його хрещена мама померла, йому повідомили за декілька хвилин до показу.