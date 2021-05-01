Андраде восхитила фанатов сменой имиджа. Фото

Известная певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) поделилась с поклонниками снимками, на который продемонстрировала новый имидж – она появилась с розовыми прядями волос.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что она "максимально кайфует от этого цвета".

Так, в кадре Андраде позировала в черных джинсах и белой кофте с длинными рукавами. Свой образ певица дополнила стильными аксессуарами – серьгами, кожаным поясом на брюках, а также легким макияжем.

Пользователи сети оценили новый имидж артистки и засыпали ее множеством комплиментов под публикацией.

"А я кайфую от тебя", "Вау, какая вы красивая, просто не могу", "Как кайфую от этой прически", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Мишель Андраде – это украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене выступила 2 октября 2014 года вместе с группой Mozgi на концерте, который организовал телеканал М1.

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