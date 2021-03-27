Андраде показала средний палец на трендовом видео в TikTok

Известная певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала, как веселится с подругой, повторивши тренд в TikTok.

Знаменитость подвигалась под известную песню Le Tigre – Deceptacon. Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре Андраде появилась в черных кожаных брюках и белом коротком топе. Певица забавно станцевала под популярный хит, во время которого несколько раз показала средний палец.

Мишель Андраде записала смешное видео Скриншот

Пользователи сети оценили видео знаменитости и посмеялись с него, а также засыпали артистку комментариями.

"Когда эмоции на пределе", "Ее улыбка – это что-то!", "Отпад", – пишут люди.

Пользователи сети оценили видео знаменитости Скриншот

Певицу засыпали комментариями Скриншот

Фанаты оценили улыбку Андраде Скриншот

Мишель Андраде – это украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене выступила 2 октября 2014 года вместе с группой Mozgi на концерте, который организовал телеканал М1.

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