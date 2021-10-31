Анатолий Анатолич сообщил о смерти близкого человека от COVID-19: не успел вакцинироваться

Известный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич сказал, что у него умер крестный отец. Мужчина скончался от коронавируса (COVID-19).

Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото с крестным отцом и крестным братом. Снимок сделан в 1986 году.

"Тогда же, в 1986-ми не стало моего отца, а два дня назад, спустя 35 лет после этой фотографии не стало моего крестного… Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане, или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19", – написал он.

Шоумен отметил, что его крестный не был привит от болезни, но собирался вакцинироваться. Он также призвал украинцев делать прививки от коронавирусной болезни и раскритиковал людей, которые выступают против вакцинации.

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"Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не глупите. И цените своих близких", – резюмировал он.

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