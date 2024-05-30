Анастасия Заворотнюк восхищалась украинскими звездами и радовалась, когда Зеленский стал президентом Украины: всплыли интересные детали

Несмотря на то, что ныне покойная российская актриса Анастасия Заворотнюк играла в "Моей прекрасной няне" украинскую "провинциалку", над которой насмехались как зрители, так и герои ситкома, она восхищалась украинскими звездами. В частности, президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как рассказал актер Виктор Андриенко, в 2013 году Заворотнюк разрыдалась, приехав в Украину. Так сильно ее поразили украинские звезды, которые поддерживали друг друга.

Актрису пригласили на съемки шоу "Две капли воды". Пообщавшись с украинцами и россиянами, она пришла в гримерку Андриенко и расплакалась у него на плече.

"Когда мы заканчивали, Заворотнюк расплакалась. Она увидела, как мы общаемся, как вся толпа, конкуренты, аплодируют. Она говорит: "Как это? Вы же конкуренты и все аплодируете друг другу". Она пришла в гримерку и расплакалась на плече. Она говорила: "Вы – другие, у нас такого нет", – вспомнил украинец.

Заворотнюк с 2017 года занесена в базу "Миротворца", ведь выступала в оккупированном Россией Крыму. Однако она не отрекалась от украинских коллег, а Владимира Зеленского даже поздравила с победой на выборах.

"Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Удачи! Поздравляю", – писала Заворотнюк.

Однако другом Украины актрису назвать сложно. Только в одном проекте "Моя прекрасная няня" она десятки раз высмеивала украинцев, Мариуполь и имела довольно размытую политическую позицию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Заворотнюк скончалась ночью 30 мая 2024 в 53 года. Больше о причине смерти, семье и болезни россиянки – читайте здесь.

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