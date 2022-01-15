Анастасия Приходько рассказала правду о своем кастинге в 'ВИА Гру' и скандальном предложении Меладзе

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, как прошел ее кастинг в группу "ВИА Гра", где она хотела начать карьеру. Также в разговоре с журналистами артистка вспомнила скандальное предложение Константина Меладзе представить Россию на "Евровидении-2009", после которой ее возненавидели в Украине.

Исполнительница считает, что не стала частью женского трио, потому что недостаточно сексуально танцевала. Об этом Приходько рассказала в рамках шоу "Випы и Топы" на телеканале " 2+2" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, в начале своего творческого пути, она попыталась начать сотрудничать с Меладзе, придя на кастинг в прославленную группу "ВИА Гра", которую он продюсировал. Однако артистке не удалось зацепить композитора.

Видео дня

"Мы танцевали, пели. Я была на каблуках. Конечно не знала, как это – "трясти с*ськами". Танцы это не мой конек совсем. Это было жалкое зрелище, но я пыталась быть сексуальной", – вспомнила знаменитость.

Несмотря на провал на кастинге, судьба все равно свела певицу и продюсера после победы Приходько на российской "Фабрике звезд-7", которой заведовал именно Меладзе. Он не написал ни одной песни для звезды, но предложил представить Россию на "Евровидении-2009", когда артистку дисквалифицировали из нацотбора.

"Даже врагу не пожелаю. Мне очень больно было, что меня дисквалифицировали из нацотбора. В Украине меня воспринимали как человека, предавшего страну", – рассказала певица.

Отметим, что звезда выступила на мировом конкурсе с украинской композицией "Мамо", с которой заняла 11-е место.

"Мое условие было – я сделаю все, что угодно, но буду выступать с украинской песней. Для меня это было принципиально. Принципиально было доказать, чтобы посмотрели, что они потеряли", – сказала она.

Корок о звезде:

Анастасия Приходько – украинская поп-певица, общественная деятельница, заслуженная артистка Украины, победительница 7-го сезона российского шоу "Фабрика звезд" и соучредительница общественного движения "Требую перемен". У Анастасии довольно редкий для эстрады голос — контральто.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анастасию Приходько регулярно хейтят из- за уникального голоса. Певицу называют "мужчиной", сменившим пол.