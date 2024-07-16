Анастасия Фокси сделала аборт и рассказала о причине расставания с бывшим Ани Лорак

Украинская модель и телеведущая Анастасия Фокси объявила о расставании с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на предательнице Украины Ани Лорак. Последней каплей якобы стала неготовность мужчины к общему ребенку, из-за чего его бывшая сделала аборт.

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Справкой из больницы и личными переживаниями украинка поделилась в Instagram. Она заявила, что разочаровалась в Мурате, а их отношения были "идеальными" только в соцсетях.

Об этих и других проблемах модель, которая уже воспитывает сына одна, рассказала подписчикам, пока они задавали вопросы.

"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой. Верю, что это когда-нибудь будет. Главное – выбирайте правильных, честных, стабильных мужчин, которые не на словах и клятвах, а на деле будут для вас. Надеюсь, эта тема для вас и для меня теперь будет закрыта. Прошу вас, не верьте никогда словам, наблюдайте. Только поступки и действия. Не попадайте в иллюзии, которые вам создают, и в самообман", – написала Анастасия Фокси, прикрепив справку о хирургическом аборте на 5-6 неделе беременности.

После громкого заявления подписчики украинки поинтересовались, почему ее отношения не сложились и чем Мурат разочаровал женщину.

"Человек каждый день говорил, как он хочет от меня ребенка, и когда так произошло, он, очевидно, испугался. Я не уважаю мужчин, которые не отвечают за свои слова. Мое психическое состояние из-за происходящего в последнее время было очень плохим. Это и стало последним", – объяснила модель.

По словам Фокси, она верила и идеализировала мужчину, а также надеялась, что он изменится.

Отвечая, почему молодая мама не оставила малыша "для себя", чтобы одной воспитывать уже двоих детей, она исчерпывающе объяснила свою позицию.

"Дети – это очень большая ответственность, и, кстати, не только женщины. Что за синдром жертвенности? Я не понимаю и не принимаю людей, которые не ответственны за слова, за поступки. Я ставлю большой крест и убираю из жизни. Хотели вместе, а отвечать мне. Нет" – подчеркнула Анастасия.

Сам Мурат на обвинения не отреагировал.

Ранее OBOZ.UA писал, что в марте этого года на странице Фокси появилось видео ссоры между ней и Муратом. На нем видно ведущую и слышен голос предпринимателя, которые ссорятся по непонятной причине. До этого женщина намекала, что возлюбленный сделал ей предложение.

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