Американский таблоид сообщил о смерти королевы Елизаветы II: в Британии опровергли

Катерина Малай
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Американский таблоид сообщил о смерти королевы Елизаветы II: в Британии опровергли
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Американский таблоид Hollywood Unlocked 22 февраля опубликовал фейковую информацию о смерти королевы Елизаветы II. Уже через час британский журналист Рикардо Брукс опроверг эту новость, напомнив о спецоперации "Лондонский мост", предусматривающей четко определенные шаги британских политиков в случае смерти Ее Величества.

На своей странице в Instagram, насчитывающей почти три миллиона читателей, редакторы таблоида объявили о том, что королева якобы должна была присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. По их "эксклюзивной" информации, монарха нашли мертвой перед мероприятием (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В СМИ появились слухи о смерти Ее Величества
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"Источники, близкие к королевской семье, сообщили нам, что королева Елизавета умерла. Она должна была присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой", – говорится в сообщении.

Hollywood Unlocked 22 февраля опубликовал фейковую информацию о смерти Елизаветы II

В связи с быстрым распространением информации, в скандал вмешался британский авторитетный журналист Рикардо Брукс, заверивший, что королева жива. Он также напомнил, что на случай смерти Ее Величества у политической верхушки существует официальный план действий.

Эту информацию также опроверг Дайо Окевале, руководитель аппарата Палаты лордов, сообщили в BNO News.

В скандал вмешался британский авторитетный журналист Рикардо Брукс

Однако, несмотря на опровержение, журналисты Hollywood Unlocked не только не удалили пост, но и дополнили его новой информацией.

"Как мы уже сообщали в этот вторник, близкие к королевской семье источники подтвердили, что королева Елизавета, к сожалению, умерла. Хотя полные подробности, связанные с ее смертью, еще не обнародованы, уже начато выполнение тщательно продуманного плана", – написали они, намекнув на "Лондонский мост".

Журналисты Hollywood Unlocked дополнили пост новой информацией

Напомним, что операция "Лондонский мост" включает в себя распоряжение каждому члену королевской семьи и чиновникам. Согласно ему, сначала о трагедии узнает премьер-министр, а британцам и миру об этом сообщит BBC.

Уже вечером 23 февраля Hollywood Unlocked опубликовал официальные извинения своим читателям и королевской семье. По словам основателя таблоида Джейсона Ли, их стажер был введен в заблуждение, из-за чего и произошел конфуз.

"Мы приносим свои извинения королевской семье и всем, кто к этому причастен. Это был несчастный случай. Мы работаем, чтобы этой ошибки больше не повторялось. Журналист-стажер был дезинформирован и случайно опубликовал сообщение", – передали слова Hollywood Unlocked Variety.

Кратко о личности:

  • Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Королева правит Великобританией семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля стало известно, что Ее Величество заболела коронавирусом. В Букингемском дворце утверждают, что Елизавета II переносит недуг, как обычную простуду.

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