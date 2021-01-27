Каминская рассекретила место отдыха и показала себя "жирной". Видео

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась с двумя детьми отдыхать на Мальдивы.

Соответствующее видео с указанием местоположения знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. Напомним, ранее Каминская рассказывала поклонникам, что собирается в отпуск. Однако она всячески скрывала от них информацию о том, куда именно полетит (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

К слову, певица уже начала показывать фанатам свой отдых. Она выложила ролик, на котором позировала перед зеркалом в откровенном черном купальнике. Каминская заявила, что недовольна своей фигурой.

"Я – жирная", – сказала звезда.

Слава Каминская – это украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014 года знаменитость вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская делилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала, как выглядела до пластики.