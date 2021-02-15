Alyona Alyona впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом

Знаменитая украинская рэперша Alyona Alyona закрутила роман с новым бойфрендом. Она не назвала его имени, однако поделилась чувственной историей знакомства с ним.

Так, по словам знаменитости, их с возлюбленным объединило кофепитие. Артистка отметила, что "утонула" в любви к избраннику и очень счастлива с ним. Об этом Alyona Alyona сообщила на личной странице в Instagram, опубликовав серию таинственных фото с мужчиной позади.

"Я познакомилась с ним: не старше, ни больше, ни статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут ли говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди. Нас объединило кофепитие", – рассказала она.

Напомним, Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница.

Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка".

В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ALYONA ALYONA засветила пышную грудь на пикантном снимке. Отмечается, что на фото рэп-звезда позировала на фоне огромной тарелки салата оливье.