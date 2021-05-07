Alyona Alyona прикрыла грудь руками и повторила образ певицы Lizzo. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками очередным откровенным снимком, на котором спародировала американскую певицу Lizzo.

Знаменитость позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Alyona Alyona появилась в неожиданном образе – она покрасила волосы в ярко-зеленый цвет, собрала их и сделала аккуратную гульку. Рэперша была голой, а на ее теле виднелись золотистые звезды. Кроме того, знаменитость выделилась соответствующим макияжем с акцентом на глаза.

Пользователи сети оценили новый снимок Alyona Alyona и засыпали ее комментариями под публикацией.

"Ты невероятна. Обожаю твои песни, твои размышления и тебя как личность", "Вы просто бомбическая", "Ты просто пушка", "Вам так круто с зелеными волосами", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona продолжает демонстрировать публике свои смелые перевоплощения, пародируя других знаменитостей. Так, на этот раз появилась в образе американской хип-хоп певицы Карди Би.