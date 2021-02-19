Alyona Alyona пошутила о плюсах ношения маски. Видео

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona показала своим поклонникам, почему медицинская маска – это не так уж и плохо.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала короткий ролик, на котором продемонстрировала неожиданные плюсы ношения защитной маски. По словам певицы, она поможет скрыть недостатки кожи (прыщи, высыпания), согреет в холодную погоду и спасет от лишних перекусов (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Обожаю маску! Потому что она скрывает от прыщей, сохраняет лицо в тепле и лишний раз не кушаешь", – написала исполнительница.

Alyona Alyona на видео позирует в серой спортивной кофте с капюшоном, на голове у нее тугой пучок. Для забавных экспериментов девушка выбрала черную защитную маску с белой надписью сбоку. На фоне играет зажигательная громкая музыка.

Добавим, что в пятницу, 19 февраля, знаменитость совместно музыкальным дуэтом 5’Nizza презентовала новый сингл под названием "Все не то". Песня рассказывает слушателям о жизни обычных людей, которые ежедневно сталкиваются с трудностями, но находят в себе силы, чтобы преодолеть их.

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