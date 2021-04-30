Alyona Alyona поправилась на 15 кг и пошутила о худых: нет сала, нет любви

Известная украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, что у нее была цель скинуть 15 килограммов до нового года и ей это удалось. Но затем у знаменитости начались проблемы с ногой и она снова набрала в весе.

По словам исполнительницы, также на изменения повлиял карантин, так как она не может ходить в тренажерный зал. Об этом Alyona Alyona сообщила в шоу "ебаут" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я считаю, что у каждого деятеля стержень не снаружи, а внутри. Он никогда не исчезнет, а может дополниться, расшириться", – сказала рэперша.

Девушка отметила, что худеть или поправляться – это выбор каждого. По ее мнению, всегда будут люди, критиковавшие других.

"Будет такая горка людей, которые скажут: "Фу, мы тебя любили за сало". Нет сала, нет любви", – пошутила Alyona Alyona.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои пышные формы в белье. Знаменитость удивила фанатов своим пикантным образом и в результате они засыпали ее комплиментами.