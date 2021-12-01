Alyona Alyona показала, как выглядела в детстве. Фото

Украинская певица и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алёна Савраненко) показала архивные фотографии с папой, на которых она была ребенком. Артистка рассказала, что всегда искала мужчину, который был бы похож на ее отца.

Со старого фото Алёна начала рассказ об идеале партнера в ее понимании. Своими мыслями и кадром с главой семьи девушка поделилась в Instagram- stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Alyona Alyona призналась, что в юности фантазировала об идеальном муже, как о таком, каким был ее отец. Певице хотелось видеть возле себя избранника такого же телосложения и даже роста.

Кроме того, реперка представляла, что хороший мужчина должен уметь решать финансовые проблемы.

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Впоследствии она стала выбирать мужчин слабее характером, чтобы держать отношения под контролем и выполнять в них роль "мамы".

Только с возрастом реперка начала менять свое представление об идеальном муже и полностью отказалась от патриархата. Сейчас Алёна находится в отношениях, в которых царит взаимоуважение и она чувствует себя любимой.

Напомним, что избранником реперки стал блогер Денис. Пара недавно начала жить вместе, однако девушке сложно проживать в квартире своего любимого. OBOZREVATEL рассказывал, почему Alyona Alyona не может привыкнуть к общему быту.

Кратко о звезде: