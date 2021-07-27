Alyona Alyona назвала скандальную шутку 'Дизель Шоу' позором. Видео

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona отреагировала на скандал вокруг юмористической программы "Дизель Шоу" и заявила, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине. По ее мнению, темнокожие люди в нашей стране должны комфортно себя чувствовать.

Свое мнение знаменитость высказала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Alyona Alyona написала: "Позор "Дизель Шоу".

"Я искренне считаю, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине и темнокожие люди в Украине должны чувствовать себя спокойно", – прокомментировала скандал рэперша.

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К слову, до этого украинский блогер Виктор Вемуна обвинил юмористическую программу "Дизель шоу" в расизме. В одном из номеров высмеяли темнокожего актера, который, по сценарию, должен был снятся в якобы новом украинском фильме Netflix в образе Тараса Бульбы. В номере "Тарас-Папуас" также была шутка о представителях ЛГБТ-сообщества, которых, в отличии от "белых", можно "убивать".

Напомним, ранее руководитель юмористического проекта "Дизель шоу" Алексей Бланарь обвинил одно из украинских СМИ в продажности. Так, мужчина лично позвонил редактору, а затем отправил "угрожающее" сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL, после новогоднего концерта "Дизель шоу" в сети заметили, что один из их номеров очень похож на выступления 2012 года КВН команды "Станция Спортивная" из Москвы.