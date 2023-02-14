Alyona Alyona намекнула, что не одинока, показав провокационную фотосессию в белье

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в День святого Валентина, 14 февраля, намекнула, что ее сердце занято. Певица подняла важную тему любви к себе и обратилась к бойфренду со словами благодарности за то, что он учит ее этому.

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Поднимая в своем посте такую важную проблематику, Alyona Alyona решила показать довольно провокативные и смелые снимки в белье. Их она разместила на личной странице в Insragram.

На кадрах звезда, которая призывает бороться за разнообразие женской красоты и продвигает идеи бодипозитива, позирует в черном бюстгальтере.

"Мой парень часто говорит мне, что я себя не люблю. Я спорю с ним, доказываю обратное, показываю даже, как себя люблю. Но в душе чувствую, что если люблю, то не до конца, не всю, не всегда. И знаете, что сложнее всего? Нет, не своё тело полюбить. С этим проблем нет. А полюбить себя как человека", – написала под фото артистка.

Рэперша также призвала поклонников принять себя и позаботиться о внутреннем ребенке, полюбив все его недостатки и слабости.

"Любить свои паттерны поведения, потому что они пришли с детства и не могли быть иными, но могут. Любить свои зависимости и слабости, потому что они пришли из-за жизненных обстоятельств детства, однако во взрослой жизни могут измениться. Любить своего внутреннего ребенка, потому что именно он во многом несчастен. Но я всегда смогу делать его счастливым сегодня. Любить себя просто за то, что я такова, уважать и ценить. Ибо именно тогда жизнь окружает людьми, которые будут относиться к тебе именно так", – высказалась знаменитость.

В конце она еще раз акцентировала на своих отношениях, обратившись к возлюбленному, имя которого и личность пока остаются в секрете: "Спасибо, что ты учишь меня себя любить. Это самый ценный подарок".

Отметим, ровно год назад, 14 февраля 2022-го, певица сообщила, что рассталась со своим предыдущим бойфрендом, украинским рэпером и блогером Yoxden, с которым была в отношениях около года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona повторила популярный тренд из TikTok, суть которого заключается в том, чтобы "пообщаться" с собой из прошлого. Для этого артистка показала собственные детские снимки.

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