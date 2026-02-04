Имя российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой "засветилось" в новых материалах по делу американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Артистка была включена в перечень "самых известных женщин России", с которыми педофил планировал встретиться лично.

Как пишут росмедиа, ссылаясь на информацию из "файлов Эпштейна", этот список сформировал бывший советник Билла Гейтса – Борис Николич. Мужчина переслал его преступнику в формате электронного письма, которое подписал: "Миссия выполнена для некоторых".

В сообщении была перепечатана статья издания The Times, где редакция рассматривала самых влиятельных людей мира. В тексте говорилось: "Половина из десяти самых уважаемых людей в России – женщины, включая певицу Аллу Пугачеву. Это самый высокий показатель среди всех стран, участвовавших в опросе".

Однако, похоже, Джеффри Эпштейна не слишком впечатлила популярность Пугачевой в стране-агрессоре. Скандальный миллиардер не присылал приглашения примадонне на свои закрытые вечеринки.

Некоторые российские бизнесмены отмечают, что артистка могла пересекаться с Эпштейном разве что на "званых ужинах". Больше имя Пугачевой не упоминалось в материалах дела.

