Российский комик и музыкант Семен Слепаков, который покинул Россию из-за войны в Украине и был признан там "иностранным агентом", выпустил сатирическую песню о деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. В ней он иронично намекнул на связи российского диктатора Владимира Путина с фигурантами скандала, использовав мотив известной советской композиции "Остров невезения" из фильма "Бриллиантовая рука".

Композиция, которая появилась в Instagram, стала реакцией артиста на публикацию новой порции материалов по делу Эпштейна, которые вызвали широкий резонанс в мире. Слепаков в остроумной манере назвал частный остров финансиста Литтл-Сент-Джеймс "Островом извращения" и описал вечеринки, где, по данным следствия, эксплуатировали несовершеннолетних.

В тексте песни комик упомянул и главу РФ, обратив внимание на неравенство между представителями власти и артистами:

"А еще недавно всплыл один момент:

Девушек слал дедушкам русский президент.

Из России девушек слал им президент,

Но он спаситель нации, а я иноагент".

Таким образом Слепаков высмеял официальный статус, который получил в России после эмиграции, и одновременно намекнул на громкие упоминания РФ в материалах дела.

Что известно о новых файлах Эпштейна и причастности Путина

31 января Министерство юстиции США обнародовало масштабный массив документов: более трех миллионов страниц, около 180 тысяч изображений и более двух тысяч видео. В материалах зафиксировано более 1056 упоминаний о Владимире Путине и более девяти тысяч – о Москве.

Американские эксперты предполагают, что Эпштейн мог быть вовлечен в разведывательные операции и использовать свою сеть для установления контактов с влиятельными людьми. В одном из отчетов ФБР от 2017 года, основанном на показаниях конфиденциального источника, финансиста называли "управляющим состоянием" российского президента. В то же время официальных прямых доказательств участия Путина в преступной деятельности Эпштейна не обнародовано – эксперты говорят лишь о возможных контактах и связях.

Документы также содержат информацию о возможных встречах Эпштейна с Путиным после его судимости в 2008 году за организацию проституции несовершеннолетних. В переписке упоминаются попытки организовать знакомства американских и европейских деятелей с российскими женщинами, а также обсуждение контактов с дипломатами.

Кроме того, в материалах фигурируют предположения о сотрудничестве финансиста с российскими сутенерами и возможном использовании компромата против политиков и бизнесменов.

В частности, Джеффри Эпштейн в начале 2000-х годов неоднократно посещал Россию. Во время одной из таких поездок его сопровождал бывший президент США Билл Клинтон.

