Алла Пугачева как она есть: Максим Галкин показал фото жены в халате и с полотенцем на голове

Российский шоумен, которого на своей Родине признали иноагентом из-за осуждения войны против Украины, Максим Галкин поделился с фанатами утренним фото любимой жены – эстрадной певицы Аллы Пугачевой, недавно отпраздновавшей 75-летие. Звезда на кадре только что вышла из душа, ведь "позирует" с полотенцем на голове и в халате, и попала в объектив камеры.

На снимке, опубликованном в Instagram, она без макияжа, который обычно делает очень ярким, и не использовала фильтры, чтобы сгладить свои возрастные изменения внешности. Сам Макс Галкин решил не креативить с подписью на фото.

"Доброго утра!" – лаконично написал он.

Как видно из фотографии, Алла Пугачева решила выйти насладиться солнечной погодой. Сама же она накинула розовый халат с кружевом и белое махровое полотенце, в которое замотала влажные волосы.

В комментариях ее забросали комментариями поклонники, среди которых обычно немало украинцев. В основном они писали о свежем виде певицы:

"Алла Борисовна не меняется! Красивая и статная женщина".

"В России все стареют быстрее времени, а она молодеет всем назло".

"Прекрасная, и так мило, по-домашнему, молодец, Максим. Такое теплое фото".

"Очень хорошо выглядит, и какая разница: пластика, косметологи... Красота требует средств".

Напомним, Пугачева за более двух лет полномасштабной войны никогда прямо не выражала поддержку Украине, однако это делал ее муж Максим Галкин, а певица тем временем лишь уверяла, что солидарна с его мыслями. В частности, о своих соотечественниках, ставших Z-патриотами, звезда эстрады высказывалась: "Были холопами, стали рабами".

Более того, еще в сентябре 2022 года Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой причислить ее к когорте "иноагентов", процедуру чего начали только в марте 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что артистка публично ответила 3-летней украинской блогерше Надюше, когда та поблагодарила Пугачеву и Галкина за проукраинскую позицию. Девочка решила дополнить свое видеообращение украиноязычной версией самой хитовой песни Пугачевой "Миллион алых роз".

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