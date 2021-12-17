Как выглядит украинская Рапунцель, не стригшаяся почти 30 лет. Фото

Одесситка Алла Перкова отрастила волосы длинной около 167 см, причем рост самой женщины – всего 160 сантиметров. Блогер, которая называет себя украинской Рапунцель, в последний раз стриглась в 12-летнем возрасте.

Модель ведет блог в Instagram, на который подписано около 40 тыс. пользователей. В аккаунте она публикует фото и видео со своими волосами, а также делится советами по уходу за ними (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

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К примеру, шевелюра будет блестящей, если организм в целом будет здоровым, ему будет хватать витаминов и микроэлементов от полноценного питания, рассказала украинка.

Необходимо правильно подобрать шампунь, не пересушивать волосы окрашиванием, пить достаточное количество воды, а также увлажнять и питать локоны с помощью специальный ухаживающих средств.

38-летняя одесситка призналась, что никаких секретных средств у нее нет. По ее словам, все дело в хорошей генетике.

У матери модели – Марии – тоже длинные волосы. Ее Алла назвала образцом красоты и женственности. "В 79 лет у нее все еще здоровые длинные волосы", – отметила блогер.

"Последние пять лет длина не увеличивается – только кончики становятся все здоровее", – рассказала о своей прическе Алла.

Об украинке написало британское издание Daily Mail. Таблоид отметил: женщине приходится мыть голову каждые два дня. На это тратиться по 10 минут, а на сушку – по полчаса.

При этом бальзамов и масок украинская Рапунцель избегает, пользуясь только несмываемыми средствами с хорошими составами.

Алла пытается избегать химии и придерживается здорового питания, благодаря чему удалось отрастить волосы такой длины.

"Я не крашусь никакими красками, не применяю специальные средства, процедуры. Я их аккуратно и медленно расчесываю", – рассказала блогер.

"Я умею делать более пятидесяти причесок. Это разные варианты кос, хвостика и пучка", – отметила модель.

Муж красавицы – Эдурад – гордится тем, что его жена – обладательница роскошных локонов, и даже помогает их расчесывать.

Когда пара встретилась впервые, мужчина не обратил внимание на длину, потому что тогда Алла накрутила волосы и они не выглядели такими огромными.

"О длине волос он спросил только на нашей третьей встрече... Но Эдуард не ожидал, что мои волосы будут до пола", – призналась жительница Одессы.

"Люди всегда шокированы, когда видят мои волосы. Говорят, что я уникальна, как принцесса из сказок", – добавила модель.

Видео с украинской Рапунцель:

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