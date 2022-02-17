Alina Pash нашла 'виновников' своего скандального провала на Евровидении

Победительница национального отбора на Евровидение 2022 года Алина Паш (Alina Pash) нашла "виновников" своей скандальной дисквалификации, которых назвала "орками и порохоботами". По ее словам, негативные комментарии пишут с фейковых аккаунтов, поэтому она не обращает на них внимание.

Соответствующие слова артистки прозвучали под ее постом в Instagram. Певица ответила на поддержку украинского блогера Яна Гордиенко, который часто летает в Россию и подолгу там живет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Ни один человек на планете земля не заслуживает подобной травли. Это ужасно! Держись", – написал инфлюэнсер, на что звезда его "обняла" и добавила, что имеет "фильтр" на реальных людей.

"У меня фильтр только на реальные комменты реальных людей, а не орков и порохоботов. Ян, обнимаю!", – говорится в сообщении.

По мнению победительницы нацотбора, именно сторонники предыдущей власти и "боты" писали ей негативные комментарии и настаивали на дисквалификации.

Отметим, что мнение блогера и певицы не разделили около сотни других подписчиков, которые прокомментировали сообщение Яна Гордиенко.

Они напомнили, что артистку критиковали из-за предоставления фейковой справки "Суспільному", а также выступления в Крыму и фотографий на фоне Кремля.

Как известно, член команды Алины Паш подделал документ о пересечении певицей границы через КПВВ "Чаплинка". В официальном ответе Государственной пограничной службы сказано, что данные поездок, состоявшихся более 5 лет назад, стираются с базы данных.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, Алину Паш поддержал не только Ян Гордиенко, но и другие звезды шоу-бизнеса. Среди них: Елена Кравец, Надя Дорофеева и т. п.