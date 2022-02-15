Алина Паш подделала документ о визите в оккупированный Крым. Или ее команда. Сути не меняет. Справку ГНСУ не выдавала.

Лучший вариант для нее – извиниться, отказаться от участия в Евровидении и искать хороших адвокатов.

Что нам делать?

Далее текст на языке оригинала

1. Провина лежить не на Суспільному як структурі, а на оргкомітеті, що займається Євробаченням. Ладигіні та ко.

Відставка - це мало.

В Україні, незважаючи на різні думки, люблять Євробачення. Бо люблять, коли Україна перемагає. Ми тут одна родина, у нас усе працює трохи не так, як у інших державах. А ще у нас загострене почуття справедливості.

Видео дня

Необхідно забезпечити прозорість роботи організаційного комітету з наступного року. Українці мають довіряти й журі. Щороку ми спостерігаємо за кумівством на конкурсі. Цього більше не має бути. Можливо, нам треба голосувати й за журі, аби такого дна більше не траплялося. Можливо, треба умови, де члени журі не будуть з одного "цеху" з конкурсантами. Конфлікту інтересів бути не має.

2. Нам треба більше працювати разом, шоу-бізнесу та громадянському суспільству. Тенденції зараз непогані, але ми все ще у різних світах. Давайте працювати разом. Мова, звісно, про тих, хто за Україну та українське.

Ми маємо одних ворогів, ми боремося з тією самою корупцією. Чим більше ми разом, тим менше буде кейсів, як з Аліною Паш.

Так, це нетипово, але й суспільство в нас унікальне. І стан речей дуже складний, враховуючи зовнішні виклики.

Загалом хочеться пошвидше забути цю ганьбу. В Україні дуже талановиті люди, більшість з них - справжні та щирі. Прикро, що хтось спробував нас обдурити.