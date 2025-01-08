Алина Гросу засветилась в Украине с мужем-российским актером, который ездил в Москву во время полномасштабной войны. Фото

Скандальная певица Алина Гросу "засветилась" в Украине в компании мужа-россиянина Романа Полянского, во время полномасштабной войны спокойно ездившего в Москву. Артистка находилась с избранником-актером на Родине в Черновицкой области, а на отдых они вместе ехали в Мигово.

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Фотографию с ним певица опубликовала в InstaStories. Хотя лицо мужчины она прикрыла сердечком (делает такое не в первый раз), но в сети уже давно рассекретили, что за ним скрывается россиянин.

На единственном кадре Алина Гросу позирует с Романом Полянским на фоне гор и рядом с новогодними декорациями. Как таможня могла пропустить мужчину с российским гражданством – неизвестно.

Известно, что российский актер до полномасштабного вторжения РФ жил в Украине. Однако после 24 февраля 2022 года в сети появились слухи, что Гросу разошлась с бойфрендом, хотя официально они этого так и не сообщали. Через некоторое время артистка переехала в США, где проживает по сей день.

При этом она объявила, что второй раз вышла замуж за границей, однако своего избранника не стала рассекречивать, заявив, что покажет его лицо только после того, как у них появятся дети.

В то же время Полянский после 24 февраля 2022-го перестал "светиться" в Украине, а о войне, которую развязала его родина, молчит. Более того, в сентябре того же года он ездил в РФ в то время, как Алина Гросу восстанавливалась от сложной операции.

Долгое время он находился в США и именно там "спалился", что имеет отношения с украинкой. Он вместе с Гросу пришел на званый ужин мэра Нью-Йорка осенью. Посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна, также присутствовавшая на мероприятии, назвала российского актера спутником певицы по жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алина Гросу показала своих родителей, отпраздновавших 30 лет счастливого брака. Артистка поздравила самых родных людей с особой датой.

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