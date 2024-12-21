Алена Шоптенко поздравила себя с 37-летием и показала откровенные фото

Сегодня, 21 декабря, украинская хореограф Алена Шоптенко отмечает свой 37-й день рождения. Танцор решила оригинально поздравить себя с праздником и поделиться с поклонниками смелыми фотографиями.

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Соответствующая публикация появилась на Instagram-странице знаменитости. Она написала достаточно откровенный пост, где призналась, какие самые важные вещи смогла осознать о себе в течение жизни.

На праздничной фотосессии Алена Шоптенко позировала на камеру в двух образах. Сначала танцовщица показалась в коротком топе и серых брюках свободного кроя. Она не перегружала свой внешний вид слишком ярким макияжем или большим количеством акцентных деталей, а наоборот, сосредоточилась на изяществе и натуральности.

Поделилась хореограф и более откровенными фотографиями. Елена Шоптенко сняла верхнюю часть аутфита и предстала перед камерой топлес. Знаменитость повернулась спиной к объективу, продемонстрировав изящную фигуру.

К тому же, танцовщица раскрыла несколько фактов, которые смогла осознать за свои 37 лет. По словам Шоптенко, она является довольно уязвимым человеком, поэтому в жизни может столкнуться с событиями, которые его "сломают". Хореограф призналась, что начала искать новые пути достижения целей и постепенно учится отпускать людей. Она сумела ценить свою уникальность, а не пытаться отвечать желаниям других, и видеть счастье в простых вещах.

"Самое важное – эта правда о себе не разочаровала меня. Напротив, она принесла покой и силы. Силы жить, двигаться вперед, пробовать и напоминать себе, что самое простое, когда с любовью к себе, но этому труднее научиться. С днем перерождения меня! С любопытством начинаю жить 38-й", – написала танцовщица.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Шоптенко призналась, почему после вторжения России не привозит сына в Украину.

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