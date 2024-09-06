'Разве это плохо?' Алена Шоптенко призналась, почему после вторжения России не привозит сына в Украину

Известная украинская хореограф Алена Шоптенко которая из-за войны в Украине более двух лет находится с сыном в Австрии, призналась, почему ни разу не привозила Алексея домой. А также рассказала, как мальчик адаптировался к жизни за границей.

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Об этом Алена рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, сын тяжело привыкал к жизни в Австрии.

"Алексей в Украине с начала большой войны еще не был, – говорит Шоптенко. – Вместе с сыном мы приедем, как только ребенку будет безопасно, потому что я уехала из Украины исключительно ради него. Сама я бываю дома где-то каждые два-три месяца".

Алена признается, что сын Алексей непросто привыкал к новой стране проживания: "Сначала было достаточно тяжело, как всем приехавшим детям. Другой язык, чужая среда. Он не понимает, его – не понимают. Ну и будем говорить так, как есть: мы, мамы, тоже находились в растерянном состоянии, что, конечно, влияло на детей. Пока с точки зрения развития у Алексея произошел очень мощный скачок. Во-первых, речь: он заговорил на немецком. Однако мы всячески сохраняем украинский. Алексей еще не пойдя в школу, умел читать на украинском, и я этим очень горжусь! Также хочу, чтобы он начал изучать английский, потому что не секрет, что языки очень важны. Они развивают мозг и делают жизнь гораздо проще".

Артистка говорит, что уделяет особое внимание украинскому языку: "К сожалению, когда я росла, украинская культура не была мощной. Я воспитывалась в русскоязычной семье, родители – из Сибири. Украинский изучала только в школе. Но легко общалась на украинском еще до того, как произошло полномасштабное вторжение. А для того, чтобы иметь хорошее произношение, специально занималась с преподавателем. Сейчас мы с Алексеем ходим на занятия в украинском центре развития. Многие читаем украинские книги и сказки, которые привожу из Киева. Местная культура – иная. Знаете, в какие-то моменты я даже начала немного беспокоиться. Думала, мой ребенок будет расти не на том, на чем я в его возрасте. Совершенно другие мультики, сказки. А потом пришло понимание: а почему это плохо? Я-то выросла на "Ну, погоди!" и подобной скверной советщине. А здесь тоже не наше, но оно интересное – по сути, и своим подходом".

Полное интервью с Аленой Шоптенко читайте здесь.

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