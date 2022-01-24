Похудевшая на 30 кг Александра Зарицкая повторила образ Ким Кардашьян. Фотосравнение

Певица Александра Зарицкая после похудения повторила образ известной бизнесвумен, блогера Ким Кардашян для первого выпуска шоу "Голос країни-12" (1+1). Украинская звезда появилась в премьерном эпизоде проекта в голубом комбинезоне, похожем на недавний наряд зарубежной селебрити.

Первый выпуск 12-го сезона "Голоса країни" состоялся в воскресенье, 23 января, передает OBOZREVATEL. Напомним, что роль солистки KAZKA в проекте стала для зрителей настоящей неожиданностью. Она вместе с бизнесменом, меценатом и общественным деятелем Андреем Мацолой выступила в качестве пятого члена жюри.

Фото наряда певицы, который она подобрала для шоу, появились на Instagram-странице "Голоса країни". Напомним, что за последнее время знаменитость сбросила 30 килограмм.

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Зарицкая появилась на съемках в необычном закрытом комбинезоне с небольшим декольте. Интересно, что ткань закрывала практически все тело артистки, включительно с пальцами рук.

Подобные комбинезоны миру "открыла" Кардашян. В ее гардеробе есть несколько похожих нарядов, в том числе и голубой. Его фотографиями звезда делилась в своем аккаунте в Instagram.

Оттенки нарядов Зарицкой и Кардашян практически совпадают, и там, и там, есть длинный шлейф. Пошив костюмов отличается лишь немного: у украинской звезды декольте немного скромнее, чем у Ким.

Добавим: Зарицкая – первая тренер "Голоса країни", которая начинала свой творческий путь со сцены проекта как участница. Она пришла на шоу в 2014 году, но не прошла "Нокауты".

Кратко о звезде:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни" (1+1), "Х-фактор" (СТБ), "Танці з зірками" (1+1).

Артистка родом из Харькова, долгое время жила в Одессе. Ее отец –юрист, а бабушка более 40 лет проработала судьей.

В 2017 году создала группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом KARMA.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Зарицкая заявила, что похудела за год на 30 килограмм. Первые 20 она сбросила на телепроекте "Танці з зірками 2021", но после вылета из шоу не забыла о спорте и правильном питании.