Винничанка Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021": что о ней известно. Фото

Украинской модели Александре Яремчук, которая победила в 30-м национальном конкурсе красоты "Мисс Украина-2021", 22 года. Девушка более 10 лет профессионально занимается танцами и, судя по ее странице в соцсети, регулярно ездит в путешествия в другие страны.

OBOZREVATEL собрал интересные фотографии девушки из ее Instagram и факты из биографии красавицы. Отметим, что на аккаунт украинки подписано более 30 тыс. человек (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Известно, что родом Яремчук из Винницкой области, но проживает в столице Украины Киеве.

Организаторам конкурса красоты она рассказывала, что ведет активный образ жизни и не представляет себя без спорта.

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Регулярные занятия привели к отличным результатам – как видно на фотографиях украинки, она в прекрасной форме и может похвастаться подтянутым телом. Добавим, что рост модели – 172 см.

Своими хобби участница называла теннис и психологию. Также она заявляла, что никогда не прибегала к инъекциям красоты и как минимум ближайшие лет пять делать этого не собирается.

Высшее образование по специальности "Менеджмент бизнес-организации" девушка получила в Киевском национальном университете. По профессии она не работает.

Напомним, Яремчук получила на год эксклюзивную корону за три миллиона долларов от известного ювелира Джейкоба Арабо. Украшение изготовлено из белого золота и 300 карат драгоценных камней: 1250 бриллиантов и 27 сапфиров.

Конкурс красоты "Мисс Украина" имеет 29-летнюю историю.

Три победительницы состязания ежегодно отправляются представлять страну на Miss World, Miss Earth, Miss International.

В этом году титулом "Мисс Земля" наградили Марину Литвин, а в номинации Мисс International победила Ольга Шамрай. Эти девушки станут участницами соответствующих международных конкурсов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" стала экс-участница "Холостяка" Анна Неплях. Как она выглядит без макияжа и со складочками на животе – смотрите по ссылке.