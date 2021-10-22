Винничанка Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021": что о ней известно. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Мисс Украина-2021 Александра Яремчук

Украинской модели Александре Яремчук, которая победила в 30-м национальном конкурсе красоты "Мисс Украина-2021", 22 года. Девушка более 10 лет профессионально занимается танцами и, судя по ее странице в соцсети, регулярно ездит в путешествия в другие страны.

OBOZREVATEL собрал интересные фотографии девушки из ее Instagram и факты из биографии красавицы. Отметим, что на аккаунт украинки подписано более 30 тыс. человек (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Известно, что родом Яремчук из Винницкой области, но проживает в столице Украины Киеве.

Организаторам конкурса красоты она рассказывала, что ведет активный образ жизни и не представляет себя без спорта.

Видео дня
Александра занимается спортом

Регулярные занятия привели к отличным результатам – как видно на фотографиях украинки, она в прекрасной форме и может похвастаться подтянутым телом. Добавим, что рост модели – 172 см.

Победительница конкурса красоты
Снимок модели, сделанный в рамках конкурса

Своими хобби участница называла теннис и психологию. Также она заявляла, что никогда не прибегала к инъекциям красоты и как минимум ближайшие лет пять делать этого не собирается.

У Александры отличная фигура

Высшее образование по специальности "Менеджмент бизнес-организации" девушка получила в Киевском национальном университете. По профессии она не работает.

Родом девушка из Винницкой области
Александра Яремчук
Яремчук будет представлять Украину на международном уровне

Напомним, Яремчук получила на год эксклюзивную корону за три миллиона долларов от известного ювелира Джейкоба Арабо. Украшение изготовлено из белого золота и 300 карат драгоценных камней: 1250 бриллиантов и 27 сапфиров.

  • Конкурс красоты "Мисс Украина" имеет 29-летнюю историю.

  • Три победительницы состязания ежегодно отправляются представлять страну на Miss World, Miss Earth, Miss International.

  • В этом году титулом "Мисс Земля" наградили Марину Литвин, а в номинации Мисс International победила Ольга Шамрай. Эти девушки станут участницами соответствующих международных конкурсов.

Победительница выступала под номером 9
Яремчук на сцене конкурса "Мисс Украина-2021"
Победительница состязаний

Как писал OBOZREVATEL ранее, победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" стала экс-участница "Холостяка" Анна Неплях. Как она выглядит без макияжа и со складочками на животе – смотрите по ссылке.

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