Названа новая 'Мисс Украина': красавица получила корону за $3 миллиона и 500 тыс. гривен. Фото

Александра Яремчук из Винницкой области победила в 30-м национальном конкурсе красоты "Мисс Украина". Финал соревнований состоялся 21 октября во Дворце "Украина".

Об этом стало известно из Instagram-stories 22-летней девушки. В них она публиковала видео с конкурса и поздравления ее с победой. Теперь Яремчук будет представлять Украину на международном конкурсе Miss World. Его проведут в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, в декабре 2021 года.

Видео дня

За победу в конкурсе Александра получила эксклюзивную корону – она стоит три миллиона долларов. Украшение известного ювелира Джейкоба Арабо изготовлено из белого золота и содержит 300 карат драгоценных камней 1250 бриллиантов и 27 сапфиров.

На ее создания у "алмазного короля" ушло три месяца. Кроме того, девушка получит денежное вознаграждение в 500 тысяч гривен.

Обладательница титула "Мисс Украина 2021" родилась в Винницкой области, однако живет в Киеве. Ей 22 года. Девушка закончила Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации".

На своей странице в сети Александра публикует много фото из путешествий – она побывала в Риме, Париже, Дубаи, в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября, в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel состоялся финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". Победительницей стала 27-летняя Анна непло из Днепра.