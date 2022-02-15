Александр Пономарев показал редкое фото с 15-летним сыном в день его рождения

Известный украинский певец Александр Пономарев трогательно поздравил сына с днем рождения и по случаю праздника опубликовал редкий снимок с ним. Юноше исполнилось 15 лет.

Соответствующее фото певец разместил на личной странице в Instagram. "Мой Саша родился на Сретение Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужчиной и добрым воином Божьим!", — обратился певец с поздравлениями к сыну (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре изображен Александр Пономарев в черной футболке. Он стоит позади повзрослевшего сына, обнимая его за плечо. Судя по искренним улыбкам на фото, между отцом и сыном царят теплые отношения.

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В комментариях под постом поклонники засыпали именинника поздравлениями и комплиментами.

"Пусть растет здоровый и счастливый под мирным небом", "Поздравляю", "Пусть все желания всегда сбываются", "С именинником", "Как быстро время летит", "Красивый парень, с праздником", "Гордость отца", "Сын красавчик", "Славный парень", "Пусть растет здоровым", "Счастья и любви", "Красивые", "Весь в отца", – пишут люди.

Напомним, что Александр родился 2007 года от второй супруги певца Виктории Мартынюк. У знаменитости также есть дочь от первого брака с Еленой Мозговой Евгения.

Коротко о знаменитости:

Александр Пономарев – 48-летний украинский эстрадный певец, композитор, актёр, продюсер, автор песен. Народный артист Украины. Родом из Хмельницкого. 10 лет был в гражданском браке с Еленой Мозговой, а в 2006 году женился во второй раз на Виктории Мартынюк, но спустя пять лет они развелись.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети опубликовали снимок, как певец Александр Пономарев изменился за 30 лет. Так, он возмужал и отрастил себе бороду.