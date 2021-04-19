Альбина Джанабаева показала трогательное фото новорожденной дочери

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и супруга артиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая стала мамой в третий раз, впервые показала фото с новорожденной малышкой.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлела крохотную ручку маленькой дочки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, она продемонстрировала, как родные встречали ее из роддома: комната была украшена шариками розового цвета, на которых были написаны поздравления.

"Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают! Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав чуточку счастливее и вас", – подписала трогательные снимки 42-летняя звезда.

Присоединились к поздравлениям и поклонники артистки. Вот, что они пишут в комментариях:

"Ура! С рождением принцессы", "Какое счастье! Поздравляю!", "Долгие пальчики. Будет музыкальная, в своих гениальных родственников", "Какая крошечная! Счастья вам!", "Это так трогательно".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Приходько в третий раз стала мамой и призналась, как скрывала беременность на "Маске". Она подтвердила, что находилась на момент съемок в положении. По словам артистки, ее поддерживал муж, который подписывал с ней контракт о неразглашении.