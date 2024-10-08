Аль Пачино пережил клиническую смерть и рассказал, что происходило с ним в это время: я не видел белого света

Всемирно известный актер, звезда фильма "Крестный отец" Аль Пачино рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, возникших у него во время пандемии коронавируса. По словам 84-летней знаменитости, тогда ему пришлось пережить клиническую смерть.

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Об этом артист рассказал в интервью The New York Times. Он обратил внимание на то, что во время инцидента не видел абсолютно ничего необычного.

"Я начал себя очень плохо чувствовать. Потом у меня поднялась температура, я был обезвожен и все такое. Так что я попросил кого-то позвать медсестру, чтобы она меня напоила. Я сидел у себя дома, и меня не стало. Так просто. У меня не было пульса", – признался актер.

Врачи очень быстро отреагировали на ухудшение состояния Аль Пачино, поэтому в считанные минуты к нему прибыла карета скорой помощи. По словам знаменитости, в его комнате было шесть парамедиков и два врача, которые были одеты в специальную форму, напомнившую ему космонавтов. Звезда вспоминает: когда открыл глаза, был в шоке увидеть большое количество людей вокруг себя.

"Я не видел белого света или чего-то такого. Там ничего не было. Как говорит Гамлет: "Быть или не быть"; "Неисследованная страна, из которой не возвращается ни один путешественник". Ничего такого. Тебя просто больше нет. Я никогда в жизни о таком не думал", – поделился звезда.

Аль Пачино признался, что для него, как актера, пережитый опыт имел определенные положительные стороны, ведь он знает: что чувствует человек, когда умирает.

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