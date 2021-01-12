"Секс в большом городе": самые стильные образы героинь

С момента выхода последнего сезона "Секса в большом городе" прошло уже целых 16 лет, но некоторые канонические наряды главных героинь сериала до сих пор остаются в тренде.

Стриминговый сервис HBO готовит продолжение "Секса в большом городе" с главными героинями Кэрри, Шарлоттой и Мирандой. А это значит, что мы снова увидим знаменитые юбки-пачки Кэрри и легендарную сумочку Fendi Baguette, брючные костюмы Миранды и другие новые образы красоток из культового сериала. OBOZREVATEL решил вспомнить лучшие образы героинь из прошлых сезонов, которые стали иконами стиля тех времен.

Женственные наряды Кэрри вдохновляли многих зрительниц сериала изменить свое отношения к каблукам и платьям и наконец-то их полюбить. Разлетающиеся юбки, глубокие вырезы, подчеркивающие грудь, приталенные платья, шубки и сумочки – все это неизменная черта всех нарядов любимой всеми Брэдшоу.

Самый игривый образ Саманты – розовый топ в клетку и такой же низ, актуален и сегодня на отдыхе, пикнике или на барбекю с друзьями.

Мужские луки Миранды вдохновляли не меньшее число поклонников сериала, чем женственные наряды Кэрри. Так, ее костюмы, образы со штанами и брутальный, немного небрежный вид, даже сейчас находятся на пике популярности.

Провокационное платье благовоспитанной Шарлотты, в котором она решила "уйти в отрыв", также навсегда запомнилось поклонникам "Секса в большом городе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали тизер продолжения сериала "Секс в большом городе". Любопытно, что новый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Съемки начнутся уже предстоящей весной в Нью-Йорке.