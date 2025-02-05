Актриса и двойник Klavdia Petrivna: что известно о Маше Кондратенко и о чем ее песня для Евровидения 2025

Украинская певица, актриса Маша Кондратенко, известная широкой общественности за ролю Сони в сериале "Школа" и хитом "Ванька-встанька", сразится в финале Нацотбора на Евровидении 2025 за возможность представить Украину на международной арене. Ее конкурсная песня No Time to Cry сочетает этнические мотивы и современное звучание, рассказывая историю борьбы и света в темноте.

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Однако не только участие в конкурсе привлекает внимание к Кондратенко. Долгое время она оставалась в центре загадочной истории, связанной с другой певицей – Klavdia Petrivna. OBOZ.UA подробнее расскажет об артистке с таинственным бэкграундом и о чем ее конкурсная песня.

Что известно о Маше Кондратенко

Мария Кондратенко родилась в Шостке Сумской области, но еще в детстве ее семья переехала в Харьков. Она с ранних лет проявляла интерес к музыке, участвовала в многочисленных конкурсах и одерживала победы. Ее карьера началась еще в 2012 году с участия в шоу "Голос. Дети", а настоящую популярность принесла роль в сериале "Школа" и участие в "Голосе страны" в 2020 году.

Ее музыкальная карьера включает сотрудничество с лейблами, эксперименты с псевдонимами и собственный путь в шоу-бизнесе. Песня "Ванька-встанька" стала вирусным хитом, а дальнейшие работы закрепили ее как яркую представительницу украинской поп-музыки.

Что известно о Klavdia Petrivna и ее связи с Кондратенко

История с Klavdia Petrivna стала одной из самых интригующих авантюр украинского шоу-бизнеса. Долгое время фанаты подозревали, что под этим загадочным образом скрывается именно Маша Кондратенко. Подозрения усилились, когда она появилась на награждении от имени Klavdia Petrivna. Однако впоследствии стало известно, что настоящей исполнительницей является Соломия Опришко.

Кондратенко объясняла, что их игра с Klavdia Petrivna была сознательной авантюрой, которая должна была интриговать публику.

О чем песня No Time to Cry

Композиция No Time to Cry, с которой Кондратенко выступит на Евровидении 2025, является мощной музыкальной историей о пути слабости к силе. Певица отмечает, что ее трек символизирует "нормальную ненормальность" и показывает, как даже в темные времена свет наконец-то побеждает.

"Если описывать двумя словами, то это о нормальной ненормальности. Мне хотелось показать моменты от слабости к силе. Даже в этой тьме, в которой мы живем, все равно свет побеждает. Моменты этники в песне это о нашей украинской ДНК", – рассказывала она "Суспільному" во время жеребьевки.

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