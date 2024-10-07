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Активист в футболке "Освободите Украину" налетел на The Weeknd во время концерта: певец испугался, но не отошел. Видео

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
3,1 т.
Активист в футболке 'Освободите Украину' налетел на The Weeknd во время концерта: певец испугался, но не отошел. Видео

Во время концерта певца The Weeknd в Мельбурне, Австралия, на сцену выбежал активист, по имени Джонсон Вен, в футболке с флагом Украины. Он набросился на артиста с объятиями, а тот в свою очередь не оттолкнул парня, а на время попытался защитить его от охраны.

Видео дня

Юноше сначала удалось избежать секьюрити, чтобы залезть на 1,5-метровую сцену и побежать к исполнителю. Но позже его все-таки в несколько агрессивной форме вывели оттуда, чтобы не срывать концерт. Видео с инцидентом разлетелось соцсетями, а несколько роликов с разных ракурсов опубликовал у себя в Instagram Джонсон Вен.

На красном костюме активиста отчетливо виден флаг Украины, а на нем надпись на английском языке Free Ukraine ("Освободите Украину"). Вероятно, целью парня было привлечь внимание Австралии – территориально далекого от Украины континента – к войне. Из-за того, что The Weeknd имеет большую фанатскую базу, его концерт мог стать одной из самых важных площадок для демонстрации.

Активист в футболке "Освободите Украину" налетел на The Weeknd во время концерта: певец испугался, но не отошел. Видео

На видео заметно, что сначала артист дистанцировал активиста от охраны, подбежавшей забрать нарушителя. В то же время Джонсон Вен успел обнять певца. Через несколько секунд The Weeknd отошел от юноши и передал его охране.

После общественного резонанса в сети певец не смог промолчать и в своих соцсетях прокомментировал эту ситуацию и отчитался по поводу концерта.

"Мельбурн, часть 1. Вы помогли нам открыть ворота для этой "ноги". Прошло много времени, но я почувствовал себя как дома. Я чувствовал ваши объятия (буквально)", – намекнул The Weeknd.

Активист в футболке "Освободите Украину" налетел на The Weeknd во время концерта: певец испугался, но не отошел. Видео

В своем Instagram Джонсон Вен публикует подобные активистские "вылеты". На финале Олимпийских игр 2024 года в Париже он также нарушал правила и выбегал на площадку. Однако тогда на его футболке был не только флаг Украины, но и Палестины.

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