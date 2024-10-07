Активист в футболке 'Освободите Украину' налетел на The Weeknd во время концерта: певец испугался, но не отошел. Видео

Во время концерта певца The Weeknd в Мельбурне, Австралия, на сцену выбежал активист, по имени Джонсон Вен, в футболке с флагом Украины. Он набросился на артиста с объятиями, а тот в свою очередь не оттолкнул парня, а на время попытался защитить его от охраны.

Видео дня

Юноше сначала удалось избежать секьюрити, чтобы залезть на 1,5-метровую сцену и побежать к исполнителю. Но позже его все-таки в несколько агрессивной форме вывели оттуда, чтобы не срывать концерт. Видео с инцидентом разлетелось соцсетями, а несколько роликов с разных ракурсов опубликовал у себя в Instagram Джонсон Вен.

На красном костюме активиста отчетливо виден флаг Украины, а на нем надпись на английском языке Free Ukraine ("Освободите Украину"). Вероятно, целью парня было привлечь внимание Австралии – территориально далекого от Украины континента – к войне. Из-за того, что The Weeknd имеет большую фанатскую базу, его концерт мог стать одной из самых важных площадок для демонстрации.

На видео заметно, что сначала артист дистанцировал активиста от охраны, подбежавшей забрать нарушителя. В то же время Джонсон Вен успел обнять певца. Через несколько секунд The Weeknd отошел от юноши и передал его охране.

После общественного резонанса в сети певец не смог промолчать и в своих соцсетях прокомментировал эту ситуацию и отчитался по поводу концерта.

"Мельбурн, часть 1. Вы помогли нам открыть ворота для этой "ноги". Прошло много времени, но я почувствовал себя как дома. Я чувствовал ваши объятия (буквально)", – намекнул The Weeknd.

В своем Instagram Джонсон Вен публикует подобные активистские "вылеты". На финале Олимпийских игр 2024 года в Париже он также нарушал правила и выбегал на площадку. Однако тогда на его футболке был не только флаг Украины, но и Палестины.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть умиляло выступление маленькой украинки на митинге в США. Девочка спела песню Zombie в знак поддержки Родины, а общество провело параллель с войной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!